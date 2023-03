Les Orchidées, de Hannut, étaient en pyjama pour la bonne cause

Une initiative qui tend à sensibiliser les adolescents aux enfants hospitalisés et à leur apporter un peu de réconfort. "L’idée, c’est d’apporter notre soutien aux jeunes hospitalisés à travers cette journée où on est habillé de la même manière qu’eux, explique Sabine Poirot, la directrice de l’établissement. Plusieurs de nos élèves sont atteints de pathologie lourde et ont un suivi journalier avec l’hôpital. Cette journée qui leur est dédiée permet de dédramatiser l’hospitalisation et de rendre plus doux certains moments de vie compliqués."

Au programme, des cookies faits maison et du chocolat chaud ont été offerts aux étudiants présents. Ensuite, deux infirmières de l’hôpital de la Citadelle, à Liège, sont venues expliquer les différents aspects d’une hospitalisation, de même que certains élèves qui ont évoqué leur séjour à l’hôpital. "Nos élèves accompagnés de leurs enseignants leur ont offert des cadeaux réalisés à l’école pour embellir le service de pédiatrie de la Citadelle."

Ces discours ont retenu l’attention des élèves présents comme l’explique Laurence David, infirmière à l’école. "Le sujet est lourd mais a été très bien abordé et les élèves ont été réceptifs aux messages. Il n’a pas été nécessaire de les rappeler à l’ordre, chacun d’entre eux était à l’écoute et attentif aux discours. Pour une première édition, c’est une vraie réussite."

Offrir aux enfants hospitalisés les mêmes chances qu’aux autres

Permettre aux enfants atteints de pathologie de suivre une scolarité normale et de s’épanouir, c’est l’un des objectifs fixés par "Les Orchidées". "On travaille en collaboration avec la Citadelle, poursuit Sabine Poirot. Notre objectif, c’est de faire le lien entre l’hôpital et l’école pour permettre à l’élève de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions possibles. Une liaison impossible sans notre encadrement paramédical comprenant infirmière, assistante sociale, kinésithérapeute, psychologue qui permet d’assurer un confort de vie aux jeunes dans leur scolarité." Elle ajoute: "C’est une des chances de l’enseignement spécialisé: offrir cet encadrement complet pour rendre aux jeunes une vie quasiment normale."

Tout est mis en œuvre pour faciliter la vie de l’élève. "On a des rythmes adaptés: on module l’horaire en fonction de la pathologie de l’étudiant, on met en place des aides dans les ateliers. On essaye d’encadrer l’élève de façon constructive malgré toutes les difficultés rencontrées et de l’emmener jusqu’au bout, au maximum de ses capacités."