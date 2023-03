Les nouveaux radars flashent dans les deux sens à Fallais, Moxhe et Lens-Saint-Rémy

Il s’agit en fait d’un simple remplacement de radars déjà en place, comme l’explique Pol Guillaume, bourgmestre de Braives, et président du collège de police de la zone en question. "Les anciens appareils étaient analogiques, ils prenaient une photographie des plaques d’immatriculation et il fallait donc faire développer les images pour que les excès de vitesse soient verbalisés", ce qui prenait du temps et ne facilitait pas le travail des forces de l’ordre.

Les méthodes évoluant, il devient de plus en plus difficile aujourd’hui de les faire développer. "On réinvestit, en partenariat avec le Service public de Wallonie, dans l’installation de radars qui vont remplacer les anciens."

Le processus est désormais numérisé. Autre nouveauté: les radars flashent dans les deux sens de circulation.

L’objectif derrière cette démarche est de sécuriser davantage les entrées des agglomérations, où des problèmes de vitesse ont été recensés lors de l’installation des premiers appareils, surtout le long des voiries régionales. "On a ciblé les grands axes, il faut faire comprendre aux automobilistes qu’il faut lever le pied à ces endroits. Ici, à Fallais, par exemple, la vitesse est limitée à 70 km/h car on arrive à l’approche du village. Bon nombre de citoyens trouvent d’ailleurs que l’on roule encore beaucoup trop vite dans les communes, en ce compris sur les voiries régionales. Il nous appartient, en tant que bourgmestres de la zone de police d’apporter des solutions. Et les radars répressifs constituent l’une de ces solutions", argumente le maïeur.

Il n’est pas exclu, dans le futur, que d’autres appareils fassent leur apparition sur la zone de police, en accord avec les autorités régionales et le parquet.