Opération Violettes pour former des chiens-guides: huit commerces participent à Huy-Waremme

L’ASBL liégeoise Entrevues, qui forme les chiens d’aide pour les personnes malvoyantes, organise chaque année une grande Opération Violettes. Là voilà qui est lancée jusqu’au 31 mars. La vente de bonbons violettes Gicopa (3 € le sachet) s’organise dans toute la Belgique et permet le financement complet de la formation d’un futur chien guide. Les sachets sont vendus sur la boutique en ligne mais aussi chez une série de commerces partenaires. Sur l’arrondissement de Huy-Waremme, huit dix participent: Tom&Co à Hannut, la boulangerie Umami à Wanze, Cash-Papier à Wanze, la pharmacie Badot à Wanze, Damalou fleurs et decorations à Villers-le-Bouillet, Hobby Agri à Wanze, Design Hair à Huy et la bibliothèque communale de Waremme. La carte interactive complète est à consulter sur le site www.entrevues.be. Par ailleurs, inédit et original, Entrevues profite de l’action caritative pour dévoiler "Suivez l’Guide !", le premier jeu de société dédié au chien guide. Développé aux côtés de la maison d’édition liégeoise Lubee, l’outil sera, dans un premier temps, proposé, en prêt, aux écoles. Chaque année, de nombreux établissements scolaires prennent effectivement part à l’action caritative. L’occasion de leur proposer un outil à la fois ludique et pédagogique afin de mieux appréhender le chien guide. Ce jeu s’adresse à un public de 10 ans et plus, est coopératif, se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties de 30 à 40 minutes environ et il ambitionne de combattre les idées reçues sur les chiens guides et d’apprendre de manière ludique un tas de choses sur eux.