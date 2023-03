À la découverte du Hannut d’autrefois

Il y a peu de temps, l’office du tourisme de Hannut avait lancé un appel pour réunir une équipe de guides.

Après une première balade à vélo le 25 septembre et une promenade pédestre en octobre, ils ont lancé, cette année, une "tournée" dans les différents villages de la commune. Le premier rassemblement avait donc lieu ce dimanche et a remporté un franc succès. "On n’avait pas d’objectifs mais on est très satisfait, se félicite Oswald. Notre but, c’est donc de raconter une histoire et de mettre en avant les monuments mais aussi les parcs qui composent notre ville." Inquiets que la météo puisse littéralement refroidir les ardeurs, les organisateurs ont finalement constaté avec bonheur que tous les inscrits avaient répondu présent. Prochaine étape à Poucet, le mois prochain.