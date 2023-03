La ludothèque 1000 Bornes renaît à la bibliothèque de Hannut

Rouverte début décembre, elle sera officiellement inaugurée le vendredi 17 mars (lire ci-contre). Le fait d’être intégrée dans une structure communale offre un plus indéniable pour ce service. "Nous sommes ouverts tous les vendredis mais le fait d’être couplé à la bibliothèque, cela permet au public de pouvoir prendre des jeux réservés chaque fois que la bibliothèque est ouverte. Néanmoins, on offre un choix plus large le vendredi."

Les jeux développent d’autres compétences

Sur place, le public peut découvrir des jeux en les testant sur place. "On a aussi des découvertes ludiques, des rencontres ponctuelles lors d’événements comme la semaine de l’Arbre, l’opération Hannut Ville Propre… On propose au total près de 1000 jeux pour tous les âges, de 0 à 99 ans", sourit la responsable de la ludothèque. Car effectivement, depuis ses débuts dans les années 80, la ludothèque a vu le monde du jeu évoluer. Et ses utilisateurs aussi. "Oui, au début, on s’adressait plutôt aux enfants mais dorénavant, on a davantage d’adultes comme utilisateurs. On joue en famille et en groupe. Les jeux proposés offrent aussi d’autres compétences comme la collaboration entre joueurs. On a aussi des accros du jeu, des experts qui nous suivent."