Ils étaient une poignée au début, ils sont près de 200 maintenant. Les scouts de Hannut fêteront leur 80e anniversaire le samedi 11 mars (lire ci-contre). L’événement est marquant car la HB004 (4e Hesbaye) est quasi la plus ancienne unité de la région avec celle de Waremme. D’ailleurs, si c’est les 80 ans qui seront officiellement fêtés le 11 mars, en réalité, les scouts sont présents à Hannut depuis plus longtemps. "On ne connaît pas la date exacte. La plus ancienne trace écrite, c’est un document des assurances qui date de 1941, détaille Benoît Cartilier, un des assistants de l’unité. La création est donc antérieure. On aurait voulu déjà fêter cet anniversaire plus tôt mais avec le Covid, ça a été reporté à cette année."

C’est donc vraisemblablement au début de la Seconde Guerre mondiale qu’une poignée de jeunes Hannutois ont créé les scouts de Hannut. "C’était la guerre. Il fallait occuper les jeunes et changer les idées des enfants dont le papa était prisonnier de guerre, ajoute Benoît Cartilier. Les scouts étaient là aussi pour aider la population…"

Le document des assurances retrouvé mentionne à l’époque une troupe de onze scouts. Georges Maurissen est le premier animateur et chef de l’unité. "Il l’est resté jusqu’au début des années 60. C’est un record de longévité, note encore Benoît Cartilier. Il est décédé dans les années 90." Parmi les premiers scouts de l’époque, on peut aussi citer Pierre Royackers (l’aumônier d’unité), Jacques Bosman, Georges Badot, Edmond Seny, Pierre Jamoulle, Hubert Streel, Edmond Brassine, Pierre Streel, Francis Ravoet et Polydore Van Herberghem.

Très vite, au fil des ans, l’unité va se développer. Au départ, il n’y avait qu’une troupe d’Éclaireurs mais dès 1947, une meute de Louvetaux vient s’ajouter. Et l’année d’après, ce sont des Routiers qui sont créés.

En 1969, les Éclaireurs sont scindés en deux en fonction des classes d’âge pour créer un groupe de Pionniers. Enfin, dès 1987, c’est une ribambelle de Balladins qui vient compléter l’unité.

Pas mixte mais…

Et la mixité ? Si elle est de mise dans le staff d’encadrement, cela n’a jamais été le cas au sein des différentes sections. Pas par machisme mais bien parce que les jeunes filles se sont déjà tournées vers d’autres mouvements de jeunesse présents aussi à hannut: le patro, les scouts et guides pluralistes, les guides Horizon.

Comme à leurs débuts, les scouts de Hannut ont toujours leur quartier général au collège Sainte-Croix. Mais là aussi, les choses ont évolué au fil du temps. "Juste après la guerre, les scouts se sont installés dans un baraquement récupéré de l’armée, explique Benoît Cartilier . Il était situé à la place du hall des sports du collège sur un terrain dont ils étaient propriétaires. Puis, quand le collège a voulu construire son hall des sports dans les années 70, l’unité a obtenu un accord des autorités communales pour disposer d’un terrain dans l’enceinte de l’école. Un bâtiment en dur a été construit avec le soutien financier d’anciens de l’unité et en récoltant de l’argent lors de fêtes. À l’époque, les responsables avaient vu large en prévoyant des espaces pour chaque groupe d’âge."

Une bonne chose car au fil du temps, ils sont nombreux à avoir porté le foulard de la 4e Hesbaye. Incomplet, le fichier des anciens comporte en effet près de 1 500 noms. Beaucoup d’entre eux se retrouveront pour fêter le 80e anniversaire et se remémorer ainsi leur jeunesse en culotte courte.