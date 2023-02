Projet de mobilité douce transcommunal : relier Wasseiges à Hannut à vélo en passant par Merdorp

D’une pierre deux coups, les deux Communes ont donc décidé de travailler de concert pour développer un projet transcommunal. Un joli coup de pédale pour la mobilité douce. "Nous avons donc imaginé un itinéraire qui relie Wasseiges à Merdorp, Merdorp à Thisnes et Thisnes à Hannut afin de permettre aux piétons et aux cyclistes de pouvoir se déplacer via cette liaison, annonce l’échevin des Travaux. Le projet transcommunal sera ensuite proposé au gouvernement wallon et nous pourrons recevoir un subside à hauteur de 90%. Si nous avions fait cette proposition seulement pour notre territoire, le projet aurait été subsidié à 80%. Le budget global sera d’approximativement 950 000 € dont 100 000 € à charge de la Ville de Hannut."