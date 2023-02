Hannut : un coup de neuf pour les préfabriqués de l’école de Thisnes

L’extension de l’école de Thisnes a été inaugurée en juin dernier. Un nouveau bâtiment construit sur deux niveaux avec une surface totale de 400 m2 et qui comprend quatre classes et des toilettes au rez-de-chaussée. Un agrandissement qui visait à répondre à l’accroissement de la population scolaire mais aussi à accueillir les élèves dans de meilleures conditions. Mais que deviennent les anciens préfabriqués ? "L’ancienne partie de l’école n’est plus adaptée aux besoins actuels, débute Niel’S Heeren, échevin des Travaux. En 2019, nous avions répondu à un appel à projets UREBA qui vise à améliorer la performance énergétique de bâtiments publics. Nous allons donc pouvoir programmer ce chantier qui comprend notamment l’isolation des façades et des murs, une nouvelle ventilation et le changement des châssis. Nous avons obtenu le permis au mois de septembre et nous allons donc lancer le marché et ouvrir l’appel d’offres. Ces travaux sont évalués à 350 000 € dont 225 000 € de fonds propres. Ces travaux permettront d’évacuer 24 000 tonnes de CO2 par an."