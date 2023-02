Première réussie pour la marche aux flambeaux, façon Cluedo, de la Maison des Jeunes de Hannut

Avec en toile de fond un mystère à élucider, les participants devaient mener l'enquête pour débusquer le malandrin qui a porté atteinte à la vie du directeur de la MJH.

Yannis, Marcellin et Latica avaient les zygomatiques bien étirés au moment d'évoquer l'expérience.

"On est en train de résoudre l'énigme, expliquent les trois jeunes. Il faut déchiffrer un code pour poursuivre notre quête. On est à la toute fin de l'aventure. La marche était vraiment marrante. Il y avait 6 épreuves dans les bois et chacune comportait une énigme à résoudre. C'est une belle activité. Ça change des grands feux, on espère que ce genre de concept sera reconduit à l'avenir ou, au moins, d'une façon similaire. C'est une chouette première édition."

Du côté des organisateurs aussi, on arborait un large sourire. "On a eu beaucoup de monde, embraye Lynn, l'une des animatrices de l'activité. On a eu plus de 50 personnes réparties en douze groupes. Cette première du genre semble être amenée à être renouvelée dans le futur. Le concept est venu un peu par hasard. On pensait d'abord organiser un grand feu mais ça demande beaucoup plus d'organisation et c'est aussi très polluant. On a finalement rebondi sur la marche aux flambeaux et on ne le regrette pas."