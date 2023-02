Le Hannutois Jean Dufour raconte son parcours et des anecdotes dans un film documentaire

Mais il a fallu un peu insister pour que ce dernier accepte de se livrer face à la caméra. "J’ai hésité, avoue Jean Dufour. Je me suis dit: “Mais qui suis-je pour qu’on fasse un portrait de moi ?…. Je n’ai pas besoin qu’on fasse ma pub ; je ne compte pas me présenter aux élections”. Et puis finalement, ça tombait bien puisque c’est à un moment charnière de ma vie. J’ai été pensionné en 2020 pendant le Covid et maintenant je peux développer davantage ma vie d’artiste. Ce film fait un peu la jonction entre les deux. Et puis, on pourra toujours le ressortir lors de mon enterrement" (rires).

Sortir de sa zone de confort

Entretien informel face caméra, anecdotes sur sa vie, témoignages de membres du personnel d’Interaction et de la Passerelle, d’Alain Bronckart, d’Hervé Jamar, le film de Baudouin Werelds permet de mieux cerner ce qui anime Jean Dufour ; pour mieux le révéler, pour savoir qui il est. Le cinéaste n’a pas hésité à le faire sortir de sa zone de confort en le faisant réaliser des petits défis . "Je lui ai fixé rendez-vous à La Courte Échelle (NDLR: le théâtre liégeois). Là, il a dû improviser face à des comédiens. Par exemple, face à Mme Austère, une journaliste détestable qui lui pose des questions vaches."

Le résultat sera à découvrir dans la salle de l’académie, le dimanche 26 février prochain. La séance de 16h étant déjà complète, une autre a été ajoutée pour 14 h. L’entrée (5 €) sera reversée à Interactions et La Passerelle, les deux ASBL sociales qui ont compté dans la vie professionnelle de Jean Dufour.