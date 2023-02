Impro et confidences sur l’oreiller à l’Académie de Hannut

"Est-ce que vous êtes prêts à partager vos confidences les plus intimes ?" D’emblée, le ton est donné et ira crescendo dans un délire assumé qui tient surtout compte d’un humour de situation qui égratigne le sentiment le plus éprouvé par l’homme, depuis que le monde est monde. On parle bien ici de l’amour: l’amour vache, l’amour conquérant, bête, vide ou romantique… Tout dans ce spectacle est dévoilé et détourné.

Car bien que construit sur base de confidences partagées, le spectacle s’autorise toutes les dérives qui vont de l’anecdotique au plus fondamental et essentiel. L’occasion de dérouler une verve décomplexée, et donc savoureuse, qui invite malgré tout à la réflexion sur la vie amoureuse et de couple.

Cinq en scène (Thierry, Céline, Charlotte, André et Martin) et endossant plusieurs rôles, les comédiens évoluent dans des saynètes construites sur le tas et donc sans filet de sécurité. À charge de chacun de retrouver dans leur jeu improvisé le thème confié au départ et rapidement détourné. C’est là tout le talent et l’inventivité de la troupe qui mise sur ses capacités de jeu et d’éloquence.

Très dépouillée, la mise en scène reste pourtant inventive avec comme seuls éléments de décor un lit et ses deux oreillers où tout se dit et tout s’entend. Car le public reste l’oreille attentive de ces différentes scènes, banales, que chacun peut vivre au quotidien. D’autant plus que sous-jacents au thème se retrouvent d’autres sujets comme le harcèlement sexuel, la lassitude dans le couple, ou encore, la jalousie et l’adultère. Ici, pas de tabou, ni de pincette puisque tout est pris sur le ton de la rigolade avec, en bonus, ce miroir grossissant de nous tous, pris en flagrant délit de complicité avec la joyeuse troupe de l’Esperluette.