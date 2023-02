À Hannut, cet enseignant du collège utilise Minecraft comme support de cours

Dix ans plus tard, le jeune enseignant poursuit une pédagogie innovante en proposant à ses élèves d’apprendre… en jouant sur Minecraft. Ce jeu vidéo au graphisme cubique et a priori assez simpliste, est très populaire chez les ados.

"Des études ont montré que lors de cours en méthode traditionnelle, les élèves ne retiennent que 17% de l’information donnée par l’enseignant, explique David Nyssen. Mais quand on passe par les jeux vidéo, ce score passe à 40%. Ici avec Minecraft, les élèves collaborent entre eux pour résoudre des énigmes et cheminer ensemble dans leur apprentissage. C’est eux qui vont chercher l’info à leur rythme… J’ai même remarqué que des ados en décrochage ont retrouvé le goût d’apprendre."

Un travail d’équipe

Si le jeu Minecraft a été choisi c’est pour sa popularité, sa simplicité mais aussi parce qu’il dispose d’une interface spécialement dédiée à l’enseignement. "On a eu l’aide de la Minecraft Academy installée à Mons ainsi que d’At All Network, une boîte namuroise qui a conçu un monde dédié à la cybercriminalité. Ils ont passé une après-midi au collège pour former les élèves même si la toute grosse majorité de ceux-ci connaissait déjà le jeu."

Concrètement, ce sont les élèves de 2e et 3e secondaires qui "jouent" pendant leur cours de bureautique. Les ados évoluent dans un univers où une jeune fille est victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. "Là j’ai ouvert la porte pour qu’on puisse tous entrer dans le monde, explique Guilherme, un des élèves. Il faut qu’on trouve des indices pour essayer d’identifier les harceleurs."

"C’est un travail d’équipe, ajoute Raluca. On passe tous ensemble au niveau supérieur." "Je jouais déjà à ce jeu chez moi, nous explique Clara. Mais ici, c’est pour travailler… C’est beaucoup mieux que de suivre un cours dans un livre ou en écoutant un prof. On est plus actif…"

Au terme de cette partie, les ados auront, notamment, appris à mieux appréhender la problématique du harcèlement sur les réseaux ou encore à créer un mot de passe sécurisé.

Aussi pour les autres cours

Pour l’instant, Minecraft n’est utilisé que dans le cadre du cours de bureautique dans deux années. "Mais on ne fait pas que ça dans les apprentissages, détaille David Nyssen. Je leur apprends aussi le maniement de logiciels tels que Excell, Word, Outlook ou d’autres programmes qui leur seront utiles. Minecraft, leur apporte une bouffée d’oxygène…"

Pour David Nyssen, Minecraft peut aussi s’appliquer à bien d’autres matières. "Pour la géométrie, ils peuvent construire des formes. Pour l’histoire, les élèves ont la possibilité de découvrir ou de construire des bâtiments historiques. Ils peuvent aussi découvrir les sciences en répondant à des questions, en réalisant des expériences…"

L’an prochain, le collège prendra un virage numérique où chaque élève bénéficiera d’un ordinateur. Dans ce cadre-là, David Nyssen espère que Minecraft pourra se décliner dans plusieurs matières. "J’ai déjà quatre collègues qui sont convaincus par ce support. J’espère ne convaincre d’autres…"