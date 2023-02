Hannut: dernière ligne droite pour le rond-point définitif

Même s’il a pris du temps, le test a été concluant puisque depuis quelques mois, un rond-point définitif est en cours de construction à cet endroit.

Financé par la Ville (800 000 €) dans le cadre de son plan PIC 2018-2021, il entre enfin dans sa dernière ligne droite. Car avant ça, il a fallu redessiner des trottoirs, dévier et/ou refaire l’égouttage à certains endroits, poser de nouveaux pavés, déplacer des canalisations, redimensionner les voies de circulations… Bref depuis le mois de novembre, c’est tout le quartier qui est soumis à un grand chambardement.

Une semaine problématique

La bonne nouvelle, c’est que ce gros chantier entre dans sa phase finale. La mauvaise, c’est que cela nécessitera la fermeture complète du carrefour pendant trois semaines. Et que cela va donc causer quelques soucis de circulation aux abords du collège et du lycée. "On espérait pouvoir réaliser cette dernière phase durant les congés scolaires, note l’échevin des Travaux Niels ‘s Heeren. Mais l’entreprise Deflandre a besoin d’au moins trois semaines." Compte tenu des congés du carnaval, fin du mois, c’est donc surtout la semaine prochaine, aux heures d’entrées et de sorties d’école, que cela va être un peu compliqué.

Concrètement, pendant les travaux, l’avenue Paul Brien sera mise en circulation locale et on ne pourra déboucher sur le carrefour. Voie sans issue aussi rue de Namur (depuis son croisement avec le Chemin des Dames), rue de Crehen (depuis son croisement avec la rue de Wavre) et sur le petit bout de la rue Zénobe Gramme (entre le carrefour et la rue des Remparts).

"Pour les élèves qui se rendent au lycée, on conseille aux parents de les déposer en face de l’ancien cimetière, au parc Laruelle, détaille Niels’s Heeren. Les parents qui conduisent leur enfant à l’école maternelle Notre-Dame peuvent se garer près de l’ancienne piscine et venir à pied par le parc du château Grégoire." Par la suite, le quartier n’en aura pas tout à fait fini avec les travaux puisqu’il faudra encore réaménager le square Zénobe Gramme, et puis, un peu plus tard, construire les déposes minute à la place de l’ancienne ludothèque, rue de Namur. "Mais là, cela ne nécessitera plus de mesures de circulations spécifiques", rassure l’échevin.