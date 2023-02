Faute de subsides suffisants, la responsable de la Gestion centre-ville de Hannut jette l’éponge

La parade de Noël, les animations de fin d’année, la Plaza, le 21 juillet, l’animation sur les braderies, les opérations commerciales, la relance post-Covid… Derrière chaque grand événement, avec discrétion et obstination, Martine Noël n’a cessé de faire preuve d’ingéniosité, de mettre de l’huile dans les rouages pour faire rayonner sa ville.

« Profondément déçue »

Mais voilà, aujourd’hui elle n’y croit plus. Elle a décidé de jeter le gant, elle démissionne. "Ce n’est pas le métier en tant que tel mais ce sont les conditions dans lequel il est organisé qui ne me conviennent plus, nous confie-t-elle. Au niveau du financement de l’ASBL, cela a toujours été du bricolage car si la Ville de Hannut nous a toujours bien soutenus, le nouveau décret de la Région wallonne veut considérablement réduire son financement. Durant des années, on a eu droit à un subside variable et insuffisant par rapport au travail fourni par l’équipe. Mais j’avais l’espoir qu’avec la ré vision du décret, les choses allaient changer mais là, je suis profondément déçue."

Un nouveau décret qui régit le financement des associations de gestion centre-ville est en effet en préparation à la Région wallonne. Et les premiers échos font état d’une dotation limitée à 46 000 € par an pour les villes de moins de 30 000 habitants, comme Hannut. "Alors que pour les grandes villes c’est 80 000 €. Or le travail à mettre en place est le même chez nous qu’ailleurs !, affirme Martine Noël. De plus, à Hannut on est limité à une petite équipe de 4 personnes alors qu’à Mons ou Charleroi, les Gestions centre-ville ont des équipes beaucoup plus fournies…"

Faire bouger les lignes ?

Alors, la responsable de la Gestion centre-ville préfère s’en aller. La Ville de Hannut va devoir lui trouver un remplaçant. Pourtant, durant toutes ces années Martine Noël a fait de l’excellent travail malgré un financement régional toujours incertain et limité. "Mais j’avais toujours l’espoir que le futur décret allait clarifier et améliorer les choses mais là je n’y crois plus… Peut-être que quelqu’un d’autre verra les choses autrement. Il y a déjà une bonne base de travail et tout n’est pas à brûler…"

Que va-t-elle faire ? Elle ne le sait pas encore mais forte de son expérience en management des centres-villes (NDLR: elle n’a cessé de se former dans ce domaine), il est probable qu’elle poursuive dans cette voie mais à un autre niveau ou dans un autre lieu. À moins que l’annonce de son départ fasse bouger les lignes et que la Région wallonne revoie sa copie. Une utopie à laquelle Martine Noël a cessé de croire.