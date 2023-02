Nonante habitants s’opposent au projet de 18 maisons à Crehen

"On ne veut pas revivre cela", explique d’emblée Thierry Jamart, signataire et habitant de Crehen. Ce qu’il ne veut pas revivre, ce sont les inondations survenues lors des étés 2021 et 2022. Et pour cause, dans ce projet d’urbanisme, le problème majeur relevé par les riverains concerne l’axe de ruissellement des eaux des futures habitations qui s’ajoutera au réseau existant. Ce même réseau de recueil des eaux qui a déjà été saturé lors de l’orage exceptionnel de l’été 2022.

La société Geodex (géomètres-experts) examine le projet pour vérifier l’impact de ce futur lotissement sur d’éventuelles inondations. La Ville de Hannut est consciente de ce risque. Des actions concrètes ont été proposées par l’administration, comme l’élargissement d’un petit ruisseau. Mais ce que veulent les citoyens, ce sont des travaux plus conséquents, comme agrandir le bassin d’orage, améliorer suffisamment le système d’écoulement des eaux et renforcer le curage des avaloirs. Pour Thierry Jamart, "ces travaux conséquents doivent être réalisés avant l’arrivée des 18 nouvelles maisons pour être sûr de ne pas revivre le sinistre de 2022. Par contre, nous ne sommes pas opposés à l’arrivée de nouveaux habitants."

Pour le lancement de cette pétition, tous les voisins ont apporté leur pierre à l’édifice. "Des personnes travaillant ou ayant travaillé dans l’administratif ont facilité la démarche, poursuit le citoyen. Ceux qui voulaient s’opposer au projet, mais sans réelle connaissance en la matière, ont pu signer et concrétiser leur désaccord." Les habitants espèrent un retour de la Ville, avec une justification mais surtout un dialogue.

Le collège communal de Hannut doit encore examiner les différentes réclamations ainsi que les arguments de la pétition concernant ce projet urbanistique. Ensuite, le conseil communal rendra son verdict prochainement concernant la voirie dans un premier lieu. Quand la question de la voirie sera résolue, le dossier sera transmis à la Région pour examiner les modifications urbanistiques demandées par le promoteur. "Cela peut donc prendre du temps", assure Brieuc Materne, de l’Urbanisme communal. On ne sait toujours pas l’impact qu’aura cette pétition sur le projet.