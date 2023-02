À Hannut, RESA poursuit son plan pour ne plus connaître de coupures de courant

Sur l’insistance des Communes, RESA, l’intercommunale a décidé de rénover et renforcer son réseau. C’est ce qui est entrepris depuis plusieurs années. "Durant toute la législature, cela représente de lourds investissements, note Manu Douette, le bourgmestre hannutois, qui suit de près l’évolution des chantiers. On a eu encore pas mal de pannes successives ces derniers mois. Elles sont notamment dues aux travaux en question. On a eu par exemple un chantier où RESA annonçait que le courant allait être coupé le mercredi et, en fin de compte, ça a été le jeudi. Il faut donc encore améliorer la communication dans ce domaine."

Concernant les investissements déjà réalisés depuis deux ans et terminés fin 2022, on trouve l’enfouissement des lignes à moyenne tension et la modernisation du réseau sur Avernas, Crehen, Thisnes, une petite partie de Moxhe et de Hannut-centre (1,2 million d’euros).

Un nouveau poste d’alimentation

Fin de l’année dernière, RESA a entrepris de gros travaux sur le poste électrique d’ELIA de 70 kV près de la caserne des pompiers. "C’est au départ de ce poste que Hannut est alimentée en courant depuis Waremme, précise le bourgmestre. On va y ajouter un poste d’alimentation pour tout Hannut de 150 kV. Le circuit se fera dans les deux sens de sorte qu’on pourra alimenter le reste de la Hesbaye aussi depuis Hannut." Le montant investi est là de plus de 10 millions d’euros pour une fin de chantier prévue pour 2025.

Pour la suite, RESA a prévu de poursuivre l’e️enfouissement des lignes à moyenne tension et de moderniser son réseau à Thisnes, Grand-Hallet, Petit-Hallet et Wansin (700 000 €) de même qu’à Moxhe, Avin (suite), Bertrée, Cras-Avernas et le reste de Grand-Hallet (1,9 million).

"Tous ces investissements vont aussi être bénéfiques pour la distribution d’électricité des communes limitrophes, sur Braives, Burdinne et Wasseiges", conclut le bourgmestre.