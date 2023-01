Saint-Antoine a béni les animaux de Blehen (vidéo)

Il est 10 h ce samedi lorsque la dizaine de moines de la confrérie Saint-Antoine entame sa traditionnelle tournée de bénédictions d’animaux. Munis de l’eau et du pain bénits par le curé lors de la messe de la Saint-Antoine, les moines parcourent le village pour bénir les animaux et les maisons de ceux qui daignent leur ouvrir.

Un folklore bien ancré dans le village qui est aussi l’occasion de clore en beauté les festivités de la Saint Antoine, initiée le dimanche passé avec la vente aux enchères des demi-têtes de cochon. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la tradition est bien suivie dans le village.

"C’est une belle tradition qui permet de faire vivre le village, expliquent Jean et Annie, habitants de Blehen depuis 20 ans. La confrérie est restée fidèle à ses valeurs. La bénédiction des animaux est un événement qu’on attend avec impatience. Ça met de l’animation dans le village. Chaque année, on ouvre notre porte avec un grand plaisir. C’est toujours l’occasion de boire un verre avec des personnes sympathiques et de faire de nouvelles rencontres."

Initier les nouveaux habitants

La bénédiction des animaux est également l’opportunité de faire la rencontre des nouveaux habitants et de leur faire découvrir un folklore propre au village de Blehen. "Notre volonté est avant tout de partager notre héritage folklorique avec d’autres, explique Dimtri De Gyns. Saint-Antoine étant aussi le patron des animaux de la ferme, on toque à chaque porte pour bénir les animaux, les habitations mais aussi pour faire découvrir cette vieille tradition."

Cette tournée des moines permet aussi de faire la rencontre des nouveaux venus et de les impliquer dans le folklore. "On leur apprend nos traditions pour qu’ils les adoptent et les partagent à leur tour. On a un devoir de transmission du folklore dans tous les aspects qu’il comprend. Les objectifs de la confrérie sont de mettre à l’honneur les traditions folkloriques locales ainsi que de faire parler du village."