La Ville de Hannut va investir plus de 3 millions d’euros dans ses voiries en 2023 et 2024

Au conseil communal de Hannut, jeudi soir, on a parlé gros sous… La Ville a décroché le gros lot. Après plusieurs mois d’attente, elle est parvenue à débloquer plus de 3 millions d’euros pour les travaux de réfection de voiries. "Nous recevons un subside de plus de 2 millions d’euros de la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), 850 000 € du Plan d’Investissement Communal (PIC) et 257 000 € du Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité (PIWACI), détaille Niel’s Heeren, échevin des Travaux. On ne pensait pas qu’on aurait une enveloppe aussi élevée de la SPGE. C’était inespéré. Et pour boucler cette enveloppe budgétaire, nous investirons 371 000 € sur fonds propres." La Ville de Hannut a ainsi inscrit, à son plan PIC 2022-2024, la réfection de la rue de Merdorp et la chaussée, la rue de Namur, la rue Ghislain Leemans et la rue Ruart. Mais la priorité, et la plus grosse enveloppe budgétaire, a surtout été donnée au collecteur d’eaux usées à Thisnes et Crehen pour un montant de 2 249 000 € (subsidiés entièrement par la SPGE).