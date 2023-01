5 choses à revoir pour retrouver les rallyes en Hesbaye

"L’an dernier, au rallye de Hannut, une voiture a pris feu toute seule, se souvient Manu Douette. Ce n’est pas normal ! De même, pour la première fois, il y avait une voiture électrique en compétition. Or, en cas d’accident, l’intervention sur ce type de véhicule est bien spécifique."

Pour les bourgmestres hesbignons, il est urgent de faire évoluer la législation sur plusieurs points.

1. L’analyse de risques

"Pour un événement de cette ampleur, il faut une analyse de risques faite par la police et les pompiers", note Pol Guillaume (Braives).

2. La place du public

"L’an dernier, une circulaire ministérielle nous disait qu’il fallait reculer de 10 mètres les buvettes, explique Manu Douette (Hannut). Mais une circulaire n’a pas valeur légale."

3. Uniformisation

Les mayeurs plaident pour une uniformisation au niveau fédéral. Avec, par exemple, le même code couleur des rubalises pour tous les rallyes en Belgique.

4. Flux des spectateurs

"La majorité des spectateurs regarde passer les 15 premières voitures puis s’en va en passant n’importe où", déplore Pol Guillaume.

5. Contrainte

Les commissaires de course n’ont pas de pouvoir de contrainte suffisant. "Ils soufflent dans leur sifflet et à la fin, les spectateurs ne les entendent même plus, déplore Manu Douette. Ils devraient pouvoir annuler l’épreuve ou mettre une amende conséquente aux spectateurs fautifs."