Les rallyes annulés en Hesbaye jusqu’à ce que la législation soit revue

Le drame qui a coûté la vie à deux jeunes spectateurs du rallye du Condroz ainsi que le décès d’un pilote au rallye des Crêtes, fin de l’année dernière, a bien entendu remis en lumière les exigences de sécurité pour ce genre d’épreuves.

Mais, au sein des 13 bourgmestres de la zone de secours de Hesbaye, on affirme que la réflexion était déjà en cours bien avant ces drames. "Les arrêtés royaux qui régissent les rallyes datent de 1997 et 2003. Depuis des années, avec les organisateurs, on impose des règles complémentaires, affirme Manu Douette, le bourgmestre de Hannut et président de la zone de secours. Et on demande à faire évoluer la législation en ce sens mais le fédéral ne bouge pas. Il a toujours été impossible de figer ces règles locales dans un document légal et officiel."

Et cette fois encore, le 29 novembre dernier, une demande était de nouveau introduite en ce sens auprès du gouverneur et de la ministre de l’Intérieur. "Mais contrairement aux autres années où nous recevions une réponse positive pour l’organisation des rallyes, cette fois le 2 décembre, le gouverneur a indiqué aux bourgmestres concernés qu’un groupe de travail piloté par le centre de crise national, allait se pencher rapidement sur la sécurité des rallyes", explique Manu Douette.

La première responsabilité d’un bourgmestre

Les bourgmestres, de même que les organisateurs attendaient impatiemment cette réunion pour voir comment organiser au mieux les épreuves automobiles de cette année. "Mais on a bien dû constater que rien ne bougeait au niveau fédéral. On a dû prendre nos responsabilités !" Les 13 bourgmestres ont donc décidé d’un moratoire sur les courses automobiles jusqu’à ce que la législation sur la sécurité évolue.

"Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on a pris cette décision mais la sécurité des citoyens, c’est la responsabilité première d’un bourgmestre, souligne Pol Guillaume, le mayeur de Braives. Si on dit oui à un rallye et puis qu’il y a un accident, dans 70% des cas, c’est au bourgmestre qu’incombe la responsabilité."

Les bourgmestres se disent déjà prêts à accompagner les organisateurs dans la réflexion sur la sécurité en créant un groupe de travail au niveau local. Mais en attendant, leur prise de position commune semble avoir été entendue au fédéral. "Début de semaine, on a reçu un courrier de la part de la ministre de l’Intérieur, affirme Manu Douette. Elle veut mettre en place en urgence un groupe de travail sur la question". Un début de réponse donc mais trop tardif pour l’édition 2023 du rallye de Hannut.