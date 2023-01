Le restaurant de Hannut Pachamama veut récupérer ses bocaux réutilisables, il lance un appel aux clients

Le restaurant propose à midi plusieurs petits plats. Les produits mis à l’honneur sont issus de maraîchers et de producteurs locaux. Pas d’inspiration d’une cuisine du monde, mais bien des saisons. "Tout est fait maison sauf notre pain et les produits laitiers. Le but est de faire découvrir de nouvelles saveurs et de montrer aux gens qu’il est possible de manger sainement, avec des produits de saison à des prix corrects", explique Gaëlle. Pachamama propose aussi un service de plats à emporter. "Notre principe est que toutes nos recettes sont à emporter en bocal. Ils sont cautionnés, car nous sommes en zéro déchets." C’est un réseau autour de la société L’empoteuse, qui s’occupe de ces emballages en verre réutilisables.

Mais problème: le restaurant s’est retrouvé avec seulement quelques bocaux restants, alors qu’il en avait 500. "Pour nous, c’est important de les récupérer car, à l’achat, cela nous coûte évidemment plus cher que les 1€ que nous demandons. Il faut que le bocal fasse plus ou moins 20 allers-retours pour qu’il soit rentabilisé. Après, nous avons des clients très sympathiques qui nous disent qu’ils aiment nos bocaux et qu’ils les gardent à la maison. Je n’ai peut-être pas assez appuyé sur le côté réutilisable du concept." Maintenant, c’est chose faite.

L’esprit du restaurant doit vivre

Si Pachamama doit racheter sans cesse des bocaux, il ne se trouve plus dans une logique écologique et cela lui fait perdre de l’argent. Et malheureusement, si les clients ne se décident pas dans les prochains mois à rendre régulièrement leurs bocaux, le restaurant devra changer sa manière de fonctionner par rapport à ce point précis.

"Si on voit que dans les mois à venir que cela ne se résout pas, on pourrait utiliser une solution déjà appliquée dans certains restaurants, à savoir ajouter 50 cents si le bocal n’est pas rendu." Loin d’être désespérée, la propriétaire est positive et croit en la compréhension de ses clients. "Je n’ai pas envie d’en arriver là, j’ai envie de croire que les gens vont mieux comprendre le message. Ce serait bien qu’on nous ramène les bocaux, nous en avons besoin", conclut Gaëlle.