Depuis quelques années déjà, la zone de secours Hesbaye équipe ses ambulances de peluches, de nounours. "Ça existe depuis quatre ans, explique le président de la zone de secours Manu Douette, bourgmestre hannutois. Le Kiwanis international avait offert des poupées K-Dolls dans des hôpitaux." L’idée de lancer une même initiative à l’échelle plus locale est née. Le Kiwanis Haut-Geer – Comtesses de Hesbaye, service club féminin qui soutient depuis bientôt dix ans de nombreuses associations de la région, a pris le relais. En proposant des nounours en peluche aux pompiers hesbignons. "Lorsque les pompiers vont en intervention, s’ils prennent en charge un enfant ou encore les parents mais que les enfants accompagnent, ils leur offrent une peluche. Et les enfants la gardent." La peluche a pour objectif de faciliter le contact entre les ambulanciers et les enfants, de les rassurer aussi.

L’an dernier, les ambulances de la zone de secours Hesbaye sont sorties 4875 fois pour tout type d’interventions. "Ça fait une moyenne de treize missions par jour pour 88.000 habitants", note le président de la zone. Les peluches ont aidé les enfants, elles sont utilisées en moyenne deux fois par mois.

"Les peluches, on les met sous vide pour qu’elles ne prennent pas la poussière. Elles sont neuves, on les a en caserne à disposition." Mais là, le stock dans lequel pouvaient puiser les pompiers hesbignons était à sec. Tout comme en 2018, la zone de secours a donc demandé l’aide du Kiwanis Haut-Geer – Comtesses de Hesbaye. Qui a choisi de répondre favorablement à la demande et a choisi d’offrir 100 peluches aux pompiers. Un partenariat dont la zone de secours et le service club féminin, représenté par sa présidente Isabelle Daxhelet, se félicitent.