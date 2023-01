Blehen fête saint Antoine et sa tradition

Et on ne change pas un programme qui gagne. Chaque année, les festivités attirent de nombreux curieux et près de 40 confréries amies. Mais le moment phare de la journée se déroulera à 11h15 sur le parvis de l’église au moment de vendre aux enchères 4 demi-têtes de porc au profit de l’ASBL Ombrage. "C’est une très vieille tradition. À l’époque, les ventes servaient à venir en aide au plus démunis et aux pauvres. Aujourd’hui, on reverse à des associations et ASBL locales. Pour cette 35e édition, nous vendrons notre 140e demi-tête. On donne également deux pieds de porc avec un livre de recettes anciennes pour cuisiner notamment de la tête pressée." Une tradition à vivre et à déguster. De quoi mettre l’eau à la bouche aux amateurs.

Les festivités se termineront par la bénédiction des animaux domestiques le 28 janvier.

Infos via la page Facebook: Confrérie Saint Antoine de Blehen