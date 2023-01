La Ville de Hannut obtient un subside de 2 millions d’euros pour rénover la bibliothèque… mais elle n’en veut pas

On le sait, la bibliothèque, autrefois gérée par la Communauté française, a été reprise par la Ville il y a quelques années. Le problème, c’est que le bâtiment actuel, même s’il ne date que de 1996, est très énergivore avec ses larges baies vitrées. La Fédération Wallonie-Bruxelles est prête à consentir à un subside de 2 millions pour rénover le bâtiment et l’isoler. Une dépense inutile selon les autorités communales hannutoises qui ont d’autres idées. "La valeur de ce bâtiment est de 630 000 €, note le bourgmestre Manu Douette. On irait donc faire des travaux pour plus de trois fois son prix ! De plus, il n’est plus du tout adapté aux usages actuels."

La Ville préférerait raser et reconstruire à neuf, estimant ce subside inutile. "J’irai en parler à la Fédération en expliquant qu’elle peut utiliser ce subside ailleurs, pour autre chose", plaide le bourgmestre.

C’est que pour la Commune de Hannut, le futur de la bibliothèque passe peut-être par la future salle culturelle qui serait elle-même intégrée dans un centre d’affaires. Depuis plusieurs années, la Ville est à la recherche de partenaires privés qui pourraient se lancer avec elle dans l’aventure. " On a déjà plusieurs partenaires intéressés…", précise Manu Douette. En démolissant l’actuel bâtiment, cela laisserait la place pour développer ce projet de grande envergure, sur le terrain de la bibliothèque et sur celui adjacent, tout près du rond-point du tracteur.