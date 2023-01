Face à la crise énergétique et à la volonté de s’inscrire dans la transition, c’est le pari que lancent les autorités communales hannutoises avec le projet d’installer une centrale de biométhanisation à Hannut. Contrairement à la coopérative Biogaz du Haut-Geer, à Hannut le biométhane ne servirait pas à produire de l’électricité et de la chaleur mais il serait directement injecté dans le réseau du gaz de ville pour alimenter les différents foyers.

L’idée s’inscrit pleinement dans la philosophie des communautés d’énergie que veut développer Hannut, en produisant de l’énergie renouvelable et locale, pour en faire bénéficier ses habitants.

La Commune de Hannut sait bien qu’elle n’y arrivera pas seule et c’est la raison pour laquelle elle compte développer des partenariats avec d’autres opérateurs publics. Ce sera le cas avec RESA (l’intercommunale de distribution d’électricité de gaz), avec la SPI et avec Switch Tihange (une équipe pluridisciplinaire mise en place pour préparer la reconversion de l’après nucléaire, sur Huy-Waremme).

"Avec ces différents partenaires, on s’est réparti le travail, note Manu Douette, le bourgmestre de Hannut. RESA va faire l’étude de faisabilité en analysant la consommation de gaz sur Hannut et en évaluant la capacité de productiuon. Nous, en tant que Commune avec la SPI, on est chargé de déterminer les sites potentiels pour installer une unité de biométhanisation. Cela pourraît êter dans le zoning ou aux abords. En tout cas, cela ne doit pas être trop loin de la conduite de gaz, soit dans les environs du contournement."

Station-service CNG

La Ville de Hannut a déjà rencontré les agriculteurs locaux qui pourraient intégrer le projet en alimentant la future centrale avec des déchets agricoles ou en dédiant des cultures (maïs) spécifiquement pour en faire du biogaz. "On a déjà de 15 à 20 agriculteurs intéressés", précise le bourgmestre.

On n’est encore qu’aux prémices du projet mais avec ses partenaires, via Switch Tihange, il est aussi question de, peut-être, développer une station-service bio CNG. "Elle pourrait alimenter les gros véhicules communaux ou encore les véhicules d’entreprises du zoning", conclut Manu Douette.