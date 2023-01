Hannut : une box de 5 repas directement livrés chez vous, c’est le concept de cette jeune Hannutoise

Produits de saison

Depuis une semaine, la jeune cuistot a ajouté une nouvelle corde à son arc en lançant un concept novateur: une box de 5 repas livrée à domicile. "Je faisais déjà des plats préparés à la carte mais là, il s’agit d’une box comprenant 5 repas et d’un potage (voir le menu ci-contre). Je n’utilise pas de conservateur et je travaille avec des produits de saison les plus locaux possible. Par exemple, pour les fromages, je me fournis à la fromagerie “À table”. Pour la volaille, c’est aussi un producteur local. Maintenant, on ne sait pas tout trouver près de chez nous ou même en Belgique mais j’essaie un maximum."

Vendus à 45 € la boîte, les repas sont livrés par la jeune femme elle-même. "Pour l’instant je me limite à Hannut et aux communes limitrophes. Par la suite, en fonction du développement, on verra bien."

À la carte

Pour la première semaine de ce service, Caroline a déjà livré 6 box. "Et j’ai déjà des commandes pour février alors que je n’ai pas encore proposé le menu !" Les clients peuvent en effet faire leur choix sur une carte proposée en ligne. "Les gens choisissent la répartition des repas en fonction de la carte proposée, poursuit la Hannutoise. Cela peut être 5 repas différents, ou 2 d’une sorte et 3 de l’autre…"

La clientèle visée est variée. "Cela peut être des gens qui travaillent et n’ont pas le temps de faire à manger en semaine ou bien des personnes âgées qui ne savent plus cuisiner…"

Les commandes se font par téléphone au 0493/82 32 25 et les livraisons se font soit le lundi, soit le mercredi.