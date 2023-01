ExtrasCool, pour valoriser l’accueil extrascolaire

Des arbres à souhaits

C’est pourquoi la plateforme propose depuis deux ans maintenant des pistes pour faire se rencontrer les divers acteurs de l’AE ainsi que les parents des enfants qui y prennent part. "On propose des animations à mettre en place, des idées… Et pour cette deuxième édition, on a décidé de mettre l’accent sur les parents. On veut les inviter à se rencontrer, à rencontrer les divers acteurs mais aussi à s’intégrer davantage à l’AE et leur permettre de voir comment sont encadrés leurs enfants."

Dans notre arrondissement, par exemple, l’ASBL hannutoise L’Éveil mettra en place, dans toutes les écoles primaires et maternelles de la commune, tous réseaux confondus, des arbres à souhaits. "Parents et enfants pourront venir y exprimer ce qu’ils souhaitent pour améliorer l’AE, explique Audrey Vanmechelen, coordinatrice de l’association hannutoise. C’est une action qui a été encouragée par la plateforme. On fera ensuite un retour aux participants." D’autres activités se rapportant aux équipes de l’AE seront également mises en place "mais on doit encore réfléchir à comment les valoriser".

Et, bien entendu, d’autres associations et Communes de l’arrondissement prennent part à l’action.

Les Communes et associations qui sont intéressées par l’organisation de cette journée peuvent prendre contact avec la plateforme ExtrasCool au 010/22 52 02 ou via info@extrascool.be(www.extrascool.be)