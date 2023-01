Encore un air de fête à Thisnes

Dès l’ouverture de la guinguette, du monde arrive et tous se retrouvent dans une ambiance conviviale sous les lampions installés dans les chapiteaux. Là où une petite restauration était proposée. "Nous avons une belle gamme, un peu comme dans les marchés de Noël." Et on a le choix ! Entre tartiflettes, boudins, hot-dogs… et bien sûr une vaste gamme de breuvages pour tous les goûts. "Et en soirée, nous allumons des braseros autour du site pour apporter encore plus d’ambiance chaleureuse."

Les 50 ans du comité

Le comité des fêtes Saint-Martin est très dynamique depuis 50 ans. "Nous les avons fêtés l’an passé et nous entrons dans notre 51e année, dit le président. Au départ, le comité s’appelait “Vélo club Saint-Martin”, car il organisait des courses cyclistes. Nous avons un noyau de plus de 40 membres dont les plus anciens ont dans les 70 ans et le plus jeune, 17 ans. Nous avons maintenant deux dames aussi."

Le comité des fêtes Saint Martin organise diverses manifestations, dont sa fête le deuxième week-end de juillet avec une grande brocante qui compte toujours 450 exposants. Les bénéfices sont destinés à la distribution des friandises lors de la chasse aux œufs, de la Saint Nicolas des enfants aussi aux cougnous distribués aux aînés.