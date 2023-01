Des festivités de fin d’année en demi-teinte à Hannut

L’heure est donc à la remise en question et le mayeur hannutois amorce déjà plusieurs pistes de réflexions. Puisque la patinoire manque à l’appel, il faudra bien qu’elle existe l’année prochaine, d’une façon ou d’une autre. "On envisageait déjà des solutions alternatives en octobre dernier mais il était trop tard pour cette année. Par contre pour l’édition 2023, on imagine peut-être une patinoire moins énergivore. On pense par exemple à l’installation de panneaux photovoltaïques ou une piste couverte pour éviter des pertes d’énergie trop importantes. Les activités de cette année ne sont en revanche pas vouées à disparaître. Elles pourront continuer d’exister avec la patinoire et je pense que le public sera au rendez-vous."

LIRE AUSSI: A Huy, les rollers n’ont pas détrôné les patins à glace