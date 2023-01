Un lotissement de 18 maisons entre Crehen et Hannut

Le projet émane de la S.A. Centrimo, située à Zonnebeke. Il respecte les normes de densité imposées par la Commune. Par contre, il déroge légèrement au guide communal d’urbanisme en ce qui concerne le recul des habitations par rapport à la voirie, le décrochement des habitations (maximum 3 mètres), la profondeur de bâtisse (maximum 12 mètres), la volumétrie de toiture (avec possibilité d’un faîte perpendiculaire à la voirie et toiture plate pour les volumes secondaires), les matériaux de toiture (ajout de zinc), les matériaux de façade (trois matériaux différents par façade) et les baies.

Le lotissement en question sera longé au nord du terrain par une voirie communale. Celle-ci sera créée par le promoteur et se situera à la place de l’ancien chemin qui relie le petit bout de la rue de Crehen, en cul-de-sac, au chemin de la Hailette. "Et à terme, cette voirie reliera aussi la rue de la Gohale via un bi-bande qui sera aménagé à travers les campagnes, note l’échevine. Cela permettra aux piétons et aux cyclistes de rejoindre les abords du collège en toute sécurité."

Par ailleurs, indépendamment de l’enquête publique, le projet a été soumis à la société Geodex qui étudie l’impact des inondations à Hannut et la manière de s’en prémunir. C’est d’autant plus nécessaire que Crehen a été particulièrement impacté par les débordements de juin 2021.

L’enquête publique est en cours jusqu’au 1er février. Le dossier peut être consulté auprès de l’administration communale de Hannut aux heures d’ouverture des bureaux, uniquement sur rendez-vous auprès de Brieuc Matrerne au 019/51 93 92.