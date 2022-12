Une prune de 25 € pour son disque bleu personnalisé

En ce jour de congé pour elle, Gaëlle est donc venue à la découverte de Hannut. Le centre-ville est placé sous disque bleu, elle a donc sorti son disque bleu. Enfin… celui que son conjoint avait reçu d’un de ses enfants pour la fête des pères. "C’était une de mes filles qui l’avait fait alors qu’elle était en 3e maternelle", expliquait après coup Gaëlle. Plusieurs enfants de la même classe avaient ainsi offert un disque bleu "personnalisé", fait d’un dessin tout mignon mais…

C’est donc ce disque-là que la Liégeoise a placé sur le tableau de bord de sa voiture alors qu’elle faisait les magasins de Hannut. Elle a choisi ce disque-là, original, alors qu’elle avait un classique avec elle. Elle l’a placé au bon endroit, avec la bonne heure d’arrivée. Sauf qu’après sa virée dans les magasins, lorsqu’elle a repris sa voiture, elle a amèrement constaté qu’elle avait un petit papier derrière son essuie-glace. Une redevance de 25 € à payer pour disque bleu non réglementaire. Alors oui, son disque n’était pas celui, classique, conforme. N’empêche que celui qu’elle avait apposé sur son tableau de bord renseignait bien l’heure à laquelle elle avait stationné son véhicule.

Alors, excès de zèle de la société chargée de vérifier si la zone bleue est bien respectée ? Manu Douette, bourgmestre hannutois, l’avait reconnu à l’époque: l’objectif poursuivi de la zone bleue est avant tout d’avoir du parking gratuit en ville. Les automobilistes mettent leur disque bleu, ils ne paient pas mais ils ne peuvent ainsi pas squatter une place de stationnement pendant toute la journée. La zone bleue est un frein aux voitures-ventouses. Et deux fois par an, l’administration communale et la société privée chargée de contrôler le respect de la zone bleue se retrouvent au sein d’un comité de gestion et font le point sur le fonctionnement de la zone, mais aussi sur les recours introduits par les automobilistes. Car oui, celui qui n’est pas d’accord avec une redevance zone bleue reçue peut écrire à la société, dont l’adresse est reprise sur la redevance.

Et Gaëlle ? Dans nos pages, Manu Douette l’avait enjointe à envoyer un mail à la société privée. Car oui, elle n’avait pas le disque bleu réglementaire mais "elle avait bien mis son disque quand même, elle a respecté les règles du jeu". Et Gaëlle a suivi le conseil. "J’ai suivi la procédure, explique-t-elle aujourd’hui. J’ai introduit une contestation. J’ai contesté le PV en développant, en argumentant, mon histoire… et en expliquant qu’au journal, le bourgmestre avait dit que je serais remboursée." Et elle l’a été. "C’est une histoire qui se termine bien."