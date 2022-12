Les plans du futur skatepark dévoilés

Pas vraiment question de BMX ou autre discipline actuellement, donc, même si elles ne sont pas totalement exclues. "On ne va évidemment pas empêcher des enfants de venir avec leur BMX, tempère l’échevin. Mais le lieu n’est initialement pas prévu pour ça." Cela s’explique par un (autre) projet de bicross à l’ancienne gare mais aussi par une volonté quasi catégorique d’un lieu pour les skaters. Les deux endroits pourraient toutefois être reliés à terme par un chemin balisé…

Les jeunes sont ravis d’avoir été écoutés

Lors de la présentation officielle des plans du skatepark, ce mardi, les jeunes Hannutois se disaient particulièrement ravis d’avoir été écoutés. Certains ont assisté à toutes les réunions depuis le début du projet tandis que d’autres ont rejoint le train en marche. C’est le cas notamment de Simon, 13 ans, qui a commencé le skate il y a… un mois. "J’ai suivi mon frère et j’ai vraiment adoré, explique -t -il . Mais, dans la rue, c’est assez dangereux. Parfois, je tombe et ce n’est pas hyper rassurant. Ce projet est vraiment chouette parce qu’on sera plus en sécurité." Curieux, il s’est d’ailleurs demandé si des caméras seraient prévues pour sécuriser les lieux. Actuellement, la réponse est non. Mais l’endroit ne sera pas clôturé pour rester visible depuis la route par tous. Et des lampadaires et des bancs borderont la piste, aussi pour plus de sécurité et de convivialité.

Pour rappel, le coût du skatepark hannutois a été estimé à 130 000 € environ. Une somme qui sera entièrement prise en charge par la Commune. Qui consacrera aussi 20 000 € supplémentaires à l’aménagement de ses abords (lampadaires, bancs…).