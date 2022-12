2 000 participants à la parade de Noël

Une réussite pour la Ville de Hannut dont les deux premières parades ont été perturbées par la pandémie mondiale. "C’est la première “vraie” édition, embraye Martine Noël, employée communale au service Gestion du centre-ville. En 2020, le défilé était interdit au public et en 2021, les mesures Covid avaient également perturbé l’événement. Ce jeudi, malgré la pluie, les gens ont passé un bon moment. Il n’y a qu’à voir les sourires affichés sur le visage des enfants présents. C’est une troisième édition qui symbolise le départ réel de cette tradition."

« La parade de Hannut est spéciale »

Du côté des habitants, le cortège était synonyme de lancement des fêtes de fin d’année. Un événement d’autant plus symbolique en cette période de troubles. "C’est l’occasion de se vider la tête, explique Thierry, venu accompagné de son petit garçon de 4 ans. On entend beaucoup parler de guerres et de crises dans les médias. C’est une période un peu anxiogène. La parade permet de sortir de toute cette spirale négative, de se changer les idées. Pour mon fils, c’est important. Noël est magique à son âge. L’idée est avant tout de passer du temps ensemble et de profiter de l’aspect féerique de cette période."

Des propos qui font écho à ceux de Charline et Julien, venus en couple. "C’est la première fois qu’on vient au défilé de Noël, explique Julien. On devait initialement se rendre à Liège puis on s’est souvenu qu’il y avait la parade. C’était l’occasion de faire une activité en couple. On ne regrette pas d’être venu, c’est vraiment impressionnant. On ne s’attendait pas à une aussi grosse parade pour une si petite ville. C’est une bonne surprise et je pense que ce n’est pas la dernière fois qu’on y assiste."

Si la parade a ravi les habitants de la région, ce n’était pas les seuls à savourer ces moments où la magie de Noël est palpable. Dans le défilé aussi, on se félicite de participer à ce bain de foule. "C’est un moment de l’année important pour nous, témoigne Nathan qui guide l’un des chars. On est là pour prendre du bon temps, pour amuser la galerie. C’est un moment de l’année qu’on chérit. On fait des parades dans toute la Wallonie mais celle de Hannut est spéciale. Les gens sont souvent enthousiastes et en nombre. L’atmosphère qui y règne est digne de la magie de Noël."