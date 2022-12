Ce dimanche matin, un incendie s’est déclaré dans un box d’écurie situé à Avernas-le-Bauduin, sur la commune de Hannut. Il était aux environs de 10 h lorsque les hommes du feu ont été avertis qu’un feu avait été découvert à l’endroit. Les pompiers se sont rendus sur place avec un départ complet. Une autopompe, une citerne, un véhicule de commandement, un véhicule avec échelle et un véhicule rehab ont été requis. L’incendie a rapidement été maîtrisé et n’a fait aucune victime. Les hommes du feu ont retiré la paille en feu du box et se sont assurés que les flammes ne reprennent pas. Ils sont rentrés en caserne environ une heure plus tard. Ils ne se sont pas prononcés sur les origines de l’incendie.