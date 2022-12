La Nuit des bibliothèques: un doudou, un livre et hop, au lit

Une chasse aux doudous

Pour cette première édition, la bibliothèque communale de Hannut a mis les petits plats dans les grands en proposant un programme alléchant. Les parents et leurs enfants ont été en nombre à répondre présent pour cette première. Une réussite qui a le don de donner le sourire à Anne-Léonard, coordinatrice de toutes les actions menées en faveur de la jeunesse. "C’est magnifique, embraye celle qui officie également comme animatrice à la bibliothèque. 25 enfants et leurs parents sont présents, j’ai dû clôturer les inscriptions très rapidement devant l’engouement des gens. L’objectif est de mettre en avant nos services. Ça permet également de familiariser les enfants avec le monde des livres, ce qui est bénéfique pour eux puisqu’il est prouvé que la lecture développe des capacités de langage et de créativité. Dans un premier temps, on conte une histoire sur le thème des doudous aux jeunes. Ensuite, les petits font une chasse aux doudous. Avec la complicité des parents, on a caché une copie du doudou de leur enfant dans la bibliothèque et celui-ci doit la trouver. Pour finir, il y a un atelier bricolage où les enfants reçoivent un sac qu’ils peuvent personnaliser et où ils pourront ranger leurs doudous et leurs livres."

Créer des liens entre les générations

Si la soirée est dédiée aux enfants, les parents ne sont pas pour autant mis de côté et mettent aussi la main à la pâte lors de l’atelier bricolage. Une bonne opportunité de partager un moment avec son enfant comme l’explique une maman. "C’est vraiment une belle initiative, explique-t-elle. Ça permet de passer du temps en famille et sans être uniquement spectateur, ça crée des souvenirs. On est toutes les deux contentes d’être venues. J’espère qu’il y aura d’autres occasions."