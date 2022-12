C’est parti pour la restauration du site à grand intérêt biologique des Sept fontaines

La Ville a par ailleurs racheté plusieurs parcelles adjacentes au site en vue d’y développer divers milieux, ceci pour un montant de 144 000 €, subsidié à hauteur de 50% par la Région wallonne et le Fonds européen de développement régional (Feder). Pour les travaux, eux, subsidiés à 100 %, il en coûtera 245 000 €. "On a aussi reçu un financement de 50 000 € en guise de compensation environnementale de la société Elawan, qui a installé des éoliennes à Hannut", informe Amélie Dabompré, l’écoconseillère de Hannut.

Mais en quoi consistent ces travaux exactement ? "La première phase est axée sur le débroussaillage du site et l’élagage de saules têtards, ajoute l’écoconseillère. On va aussi procéder au terrassement du site et à l’enlèvement des arceaux et bétons de l’ancienne cressonnière qui se trouvait là." Ce démantèlement des équipements de l’ancienne exploitation laissera place à des mares et étangs qui y seront creusés en janvier. "Il ne s’agit pas de points d’eau destinés à la pêche mais bien au développement des batraciens." Dans la lignée de ces travaux, une couche du sol sera retirée sur quelques centimètres afin de mettre en lumière les graines dormantes. "C’est l’étrépage, qui favorise la pousse de ces graines." Aussi, des prairies de fauche situées sur place seront restaurées, des haies et un verger d’anciennes variétés plantés. Des clôtures seront installées, "pour permettre le pâturage extensif par des bovins et des moutons. On compte également compléter le cordon rivulaire (NDLR: partie de forêt bordant un cours d’eau) le long du Henri Fontaine qui traverse le site." À la toute fin des travaux, vers juin 2023, des panneaux didactiques seront posés.