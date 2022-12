Concours de lancer de sapins à Blehen: ça balance pas mal (photos et vidéo)

"On voulait déjà le faire l’année dernière mais avec la crise sanitaire, c’était vraiment trop compliqué à gérer, débute Frédéric Namurois, le président. Un de nos membres est toujours à la recherche de bonnes activités pour dynamiser le village et il a entendu parler des lancers de sapins à Bruxelles. On s’est dit que ça pouvait être sympa."

À 16h, le top départ a été donné aux enfants qui se sont rapidement pris au jeu. Dans les catégories adultes, le sapin des hommes pèse environ 10 kg et celui des femmes approximativement 6 kg. Mais quelle que soit la catégorie, un seul mot d’ordre: ne pas se prendre au sérieux. Et, accessoirement, lancer le sapin le plus loin possible. "Le record est à 12 mètres, précise l’organisateur blehinois. Il n’y a pas vraiment de technique particulière. Le règlement interdit juste les lancers en hélicoptère ou le lancer en marteau pour des raisons de sécurité."

Des candidats qui se concentrent, certains qui optent pour la technique du lancer du javelot, d’autres pour la technique du lancer du poids, des juges équipés de leurs instruments de mesure et beaucoup de spectateurs venus applaudir (ou rigoler), tout était prêt dans la rue du Château pour accueillir les amateurs et leurs biceps.

Cet événement pour le moins insolite intrigue les participants et attire les curieux. "Nous sommes venus aujourd’hui en famille avec mes deux sœurs et deux de nos enfants, confie Delphine, parée au lancer. J’ai vu l’événement sur les réseaux sociaux et comme nous étions tous chez nos parents aujourd’hui à Braives c’était l’occasion de se lancer et de tester une nouvelle activité. Vous allez me dire qu’on aurait pu le faire dans notre jardin mais on est aussi venu pour l’ambiance et l’esprit de compétition."

On a testé: ça défoule et c’est amusant !

On ne va pas se mentir, le lancer de sapin de Noël n’est pas tout à fait l’activité dans laquelle on pense s’aventurer un soir où les températures sont à la négative. Et puis, physiquement, on se sent bien loin du gabarit du bûcheron canadien. Mais l’activité prête forcément à sourire et puis le ridicule n’a jamais tué personne.

Dans la pratique, l’exercice paraît simple. Lancer un sapin et l’envoyer le plus loin possible. Et puisque les enfants ont l’air d’y arriver (avec des branches d’accord), on se rassure en se disant que ça devrait le faire pour nous également. Sapin de 6 kg dans les mains, le tout est de trouver la bonne position pour ne pas déséquilibrer le poids du corps. On visualise la ligne limite qu’il ne faut évidemment par mordre, on prend son élan (mais pas trop quand même sait-on jamais qu’on trébucherait) et il ne reste plus qu’à lancer.

Un premier essai mesuré à 4,67 mètres. On est encore bien loin du record de 12 mètres mais on s’en contentera. La convivialité et l’amusement, tout comme les sapins d’ailleurs, sont les rois. L’orgueil en prend un coup en voyant les autres participants afficher de meilleurs scores mais, avec un verre de vin chaud dans les mains pour se réconforter, on se rassure en se disant que l’important c’est de participer, non ?

Une activité qui permet de se défouler et avec, au final, un sentiment d’autosatisfaction d’avoir réussi ce que l’on imaginait loin de ses capacités. Convaincus ? Il ne vous reste plus qu’à tester vous aussi avant d’enterrer définitivement les festivités de Noël.