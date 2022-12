Après 14 ans, le projet de revitalisation du quartier de la gare, à Hannut, tient enfin son permis (photos)

Le rêve d’Alexis, c’était de construire un quartier dans lequel monsieur et madame tout-le-monde, les seniors et les personnes handicapées pourraient cohabiter . "Il travaillait dans l’immobilier, poursuit Benoît Robert. C’était un Hannutois pure souche. Il savait ce que les gens voulaient." Eh bien, ça devrait normalement (un recours contre le projet est possible jusqu’au 21 décembre) être bientôt chose faite. "Le quartier sera composé d’une résidence service de 50 appartements." Le rez-de-chaussée du bâtiment accueillera un espace horeca avec un restaurant, un traiteur et une épicerie. "Un pôle santé sera également aménagé. Les deux espaces seront accessibles au public."

Les quatre autres bâtiments comporteront chacun quinze appartements. "Dans un des blocs, trois appartements accueilleront des personnes handicapées. Elles seront encadrées par la Passerelle, une association spécialisée dans la réinsertion de personnes en situation de handicap." Et c’est ainsi que les trois publics pourront vivre ensemble.

700 arbres plantés

Le terrain, qui s’étend sur une surface de trois hectares, sera largement verdurisé. "1,5 km de haie, ainsi que 700 arbres seront plantés. Ces espaces seront accessibles au grand public." Une piste de bi-cross sera également aménagée. "Le hall de gare, situé le long du RAVeL, deviendra une halte où les promeneurs pourront acheter de la petite restauration et des glaces."

Un projet bénéfique

Et avec tout ça, Benoît Robert en est sûr: "tout le monde y trouvera son compte. Ce sera un plus énorme pour la Ville. C’est d’autant plus vrai que le site est actuellement un chancre squatté par les dealers. Quand on s’y promène, il faut faire attention pour ne pas marcher sur une seringue." D’ailleurs, tout sera mis en œuvre pour causer le moins de nuisances possible. "Les bâtiments ne seront pas trop hauts pour ne pas gâcher le paysage. Un écran de verdure sera conservé pendant la durée des travaux."

En parlant de travaux, ils devraient débuter après le nouvel an et se terminer en 2024.

D’un point de vue financier, l’investissement total s’élève à 24 millions d’euros, avec une intervention d’1,25 million d’euros de la Région wallonne.