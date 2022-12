Hannut : l'éboueur, originaire de Grâce-Hollogne, était un escroc

Peu avant, c’est un message sur Facebook qui a interpellé les vrais éboueurs. En effet, une personne a signalé que les éboueurs faisaient leur tournée d’étrennes sur le groupe Facebook “Hannut et ses villages”. Un autre éboueur a répondu qu’ils se trouvaient actuellement sur Geer et non Hannut.

Éboueurs et victimes sont alors partis à la recherche des “faux” éboueurs. En réalité un vrai éboueur accompagné de deux autres personnes, une qui lui devait de l’argent et un ancien éboueur faisait sa tournée personnelle, de son côté, et profitait de son statut pour prendre l’argent chez les gens en compagnie des deux autres qui ne sont pas éboueurs.

Retrouvés, ces derniers ont été dénoncés à la police. L’ancien éboueur et celui qui devait de l’argent ont réussi à prendre la fuite.

Lors d’une visite domiciliaire chez l’éboueur, les inspecteurs ont retrouvé plus de 2 300 € en petites coupures et pièces. Le suspect est déjà connu des autorités.