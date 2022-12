La saison des raclettes est lancée

À l’heure où on troque ses lunettes de soleil et son maillot de bain contre des gants et un bonnet, la raclette, c’est le repas réconfortant pour nous tenir chaud en période de froid. Le chalet tenu par Laurent Coune, le patron du restaurant Le Coune’ke, remplit toutes les promesses. Un tout schuss vers les pistes de ski sans quitter Hannut. Tout en bois, du sol au plafond en passant par le bar, les tables ou les chaises, l’endroit nous rappelle les chalets de haute montagne avec ses paysages enneigés. Installé au coin d’un feu de cheminée virtuel, on aurait presque envie d’enfiler notre combinaison et nos bottines de ski pour s’y croire. Il ne manque rien, pas même le téléphérique. " Nous avons installé plusieurs cabines où il est possible de prendre l’apéro, explique Laurent Coune. Cette année est malheureusement ponctuée par la crise économique et énergétique mais on a justement voulu redoubler d’énergie pour garantir la magie de Noël. " Mais pour parer aux crises successives, le Hannutois a trouvé le bon filon. " Dans l’équipe, nous avons plusieurs personnes manuelles. Nous avons réalisé toutes nos décorations et notre mobilier nous-même avec du matériel de récupération. " Une décoration 100% hivernale qui séduit le public ? " Nous avons eu pas mal de monde vendredi et samedi. Ce sont surtout des adultes pour le moment. Je pense que les familles restent entre elles ce week-end pour la Saint-Nicolas, analyse Laurent Coune. Notre menu fonctionne très bien pour le moment. On ne voulait pas faire de concurrence aux établissements horeca du centre et c’est pourquoi nous avons choisi de vendre des raclettes car personne n’en propose à sa carte. "