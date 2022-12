Démarrage en douceur pour La Plaza

Si cette 10e édition de Noël de Hannut est ponctuée par la pleine réussite du marché gourmand et des artisans au Marché couvert, la place de Hannut semblait quelque peu désertée dimanche. Les animations et le grand chalet, inaugurés vendredi, n’ont pas encore complètement conquis le public. Pour quelles raisons ? "Je ne savais même pas qu’il y avait quelque chose dans le centre-ville, s’étonne Nathalie Buntix, venue de Verlaine au Marché couvert. Je suis aujourd’hui venue avec ma sœur qui habite, elle, à Ans. On a vu la publicité pour le Marché couvert mais pas pour le reste. Et puis j’avoue que nos enfants sont plus grands donc on recherche surtout des marchés de Noël où on peut se promener sur les différents stands d’artisans et déguster différents produits de fête." Même son de cloche pour Isabelle Tierlemans, venue de Braives avec son mari et ses trois enfants. "C’est bon à savoir qu’il y a une piste de luge pour les plus jeunes car je l’ignorais. C’est dommage qu’il n’y ait pas eu plus de publicité. Même ici au Marché couvert, il n’y a aucun prospectus pour nous informer. D’autant que nous sommes toujours à la recherche d’activités à faire en famille donc ça peut être une chouette idée." Et puis, il faut dire que le Marché couvert ouvrait ses portes seulement ce week-end. Les animations de La Plaza Winter restent, quant à elles, accessibles jusqu’au 8 janvier. Vous voilà désormais prévenus.