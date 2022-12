Un vrombissant hommage pour Margaux et Romain, fauchés au Rallye du Condroz

C’est moteurs hurlants que le cortège de deux-roues, les deux papas des victimes en tête, est arrivé un peu plus tard à Lens-Saint-Remy, le village de Margaux, pour un lâcher de ballons particulièrement émouvant. "Je vous souhaite vraiment d’avancer dans la vie, lance Marc Hublet, président de la FBABE (Free Bikers Association Belgium Europe) et organisateur de l’événement. C’est dur et douloureux, il n’y a pas de mots pour décrire ça. Mais, nous, les motards, serons toujours là pour vous."

Tout un symbole

Des dizaines de ballons blancs se sont donc envolées dans la cour du Carmel. Un endroit choisi sciemment. "Nous avions pour habitude de nous retrouver ici pour nos balades, indique Marc Hublet . C’est un endroit symbolique pour nous."

Le geste a particulièrement touché les parents de Margaux et Romain qui, émus, ont remercié les personnes présentes pour leurs encouragements et leurs pensées.

Après cette escale hannutoise, les motos ont continué leur balade dans le village de Geer pour filer ensuite vers Waremme. Un hommage vrombissant que les familles ne sont pas près d’oublier.