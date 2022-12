Noël à Hannut: succès de foule au Marché couvert (photos & vidéo)

Mieux encore: dès la première journée, le week-end enregistrait son record d’affluence ! "C’est à la fois une merveilleuse nouvelle pour notre équipe et, en même temps, c’est beaucoup de travail et un peu stressant !"

Sur place, ce ne sont pas moins de 214 artisans qui présentaient leurs produits et productions. Bonshommes en récup, bijoux, bonbons, sacs, savons, paniers en osier… Le choix était vaste à tout qui souhaitait faire ses emplettes pour Noël. Dans une ambiance conviviale, ils venaient parfois de très loin pour exposer. "Chaque année, nous recevons près de 600 candidatures et nous devons alors faire des choix, précise Pol Oter. Ils viennent parfois de France, du Luxembourg, des Pays-Bas… On essaie de ne pas avoir trop souvent le même artisanat et donc de varier les stands. Si on ne le faisait pas, on n’aurait que des bijoux !"

Dans cette sélection se dégagent quelques pépites. Des collections de produits uniques en leur genre, qui attirent les regards. Sébastien Custinne, par exemple, propose ses bonshommes faits d’outils usés comme des boulons et des pinces à des prix démocratiques (lire ci-dessous). "On n’est pas vraiment la pour faire de l’argent mais pour rencontrer des gens et nouer des liens", affirme-t-il . "C’est typiquement le genre de stands dont on ne peut se passer, ajoute Pol Oter. On ne voit pas ça partout, alors, on n’hésite pas une seconde."