La ludothèque de Hannut rouvre ce vendredi dans un nouvel espace: 1 000 jeux à louer

Depuis les années 80

La ludothèque n’est pas nouvelle, elle date des années 80. À l’époque, deux logopèdes qui travaillaient alors pour le collège Sainte-Croix décident d’ouvrir un espace de jeux au sein même du collège. Le service a ensuite été intégré au réseau des bibliothèques de Hannut et Lincent. L’an dernier, la section ludothèque a fermé ses portes. Elle a quitté l’ancienne conciergerie du collège Sainte-Croix pour être rapatriée au sein même du bâtiment qui accueille, à Hannut, la bibliothèque et son service de dix personnes. "On a créé un espace spécifique pour la ludothèque, on avait des locaux en suffisance", explique Christine Morue, bibliothécaire responsable de la ludothèque. Des travaux d’aménagement étaient nécessaires. L’équipe en place a utilisé du mobilier qu’elle avait déjà.

Aujourd’hui, la ludothèque est prête à accueillir ses familles. Elle n’ouvrira cependant qu’une journée par semaine comme auparavant, le vendredi. "Et on ouvrira aux mêmes heures que la bibliothèque, de 13h30 à 18h." Et les jeux disponibles ? Il y en a environ un millier. "On a récupéré le fond de la ludothèque du collège. On avait aussi des jeux qu’on mettait à la disposition des enfants au sein de la bibliothèque. On a ainsi installé 1 000 jeux mais on a encore une réserve disponible."

Grâce à des bénévoles

Si l’équipe de la bibliothèque peut proposer des jeux au sein de cette ludothèque, c’est parce qu’elle peut compter sur des bénévoles. "Une ludothèque, c’est un service particulier, explique Christine Morue. Un service qui demande beaucoup de temps car il faut vérifier, déjà, que les jeux sont complets. Les personnes qui gravitaient autour de la ludothèque lorsqu’elle était au collège Sainte-Croix souhaitaient nous donner un coup de main."

Deux bénévoles seront donc désormais présentes au sein de la ludothèque de la bibliothèque. Cette ludothèque attirera-t-elle beaucoup d’amateurs ? "On ne sait pas, c’est nouveau pour nous. Elle était bien fréquentée avant. On peut imaginer qu’elle le sera encore plus maintenant. "

Le service est gratuit

À noter que le service sera gratuit. Les jeux seront proposés à la location gratuitement. Mais uniquement aux familles, pour l’instant pas aux enfants seuls. "On demande juste à chacun d’avoir une carte de bibliothèque adulte ou d’association." Et la ludothèque se dotera certainement de nouveaux jeux, "on a négocié un budget pour l’achat de nouveaux jeux".