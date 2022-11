Sébastien Laruelle (H +) quitte la politique après seize ans

Mais aujourd’hui, il aimerait utiliser ce temps autrement. "J’ai deux enfants. J’ai envie de les voir grandir. Je ne compte pas non plus arrêter de m’investir dans la vie communale, mais je le ferai autrement." Et, effectivement, il est impliqué dans de nombreux projets hannutois. "J’organise le festival des Granges, à Abolens. C’est quelque chose qui m’enrichit beaucoup." Il est également impliqué chez les scouts. "Je viens de devenir chef d’unité à Hannut." Il a aussi l’intention de continuer à s’investir au sein de la Commission locale de développement rural (CLDR). "J’y étais en tant que membre du conseil communal. Mais j’aimerais y retourner, en passant par la fenêtre, en tant que citoyen." Bref, heureusement qu’il y a quand même 24 heures dans une journée.

Il faisait l’unanimité au sein du conseil communal

Et le moins qu’on puisse écrire, c’est que Sébastien Laruelle faisait l’unanimité auprès des conseillers communaux. Tous les groupes présents autour de la table ont d’ailleurs tenu à lui rendre hommage. "Je voudrais te remercier pour le travail que tu as réalisé pendant toutes ces années, lui a dit Manu Douette, jeudi soir. Tu as amené la culture sur la table du conseil communal." Pascale Desiront, du groupe PS, parle, elle, d’un homme "réfléchi et courtois".

Thomas Fyon prend la relève

Sébastien Laruelle parti, c’est Thomas Fyon qui va occuper son siège au conseil communal. Et même si c’est son premier mandat politique, il connaît très bien le milieu. Diplômé en sciences politiques à l’ULB, président des Engagés pour l’arrondissement Huy-Waremme, il est aussi en charge des animations et des adhérents pour le même parti. "J’étais également secrétaire politique de la listeH +. J’ai donc eu l’occasion d’accompagner les mandataires locaux." Le voilà donc bien armé pour s’engager dans la politique hannutoise.