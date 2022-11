144 stands d’artisans, 70 stands de produits de bouche, huit foodtrucks au marché de Noël de Hannut

Le Marché couvert fête cette année son 10e anniversaire. Ce sera les 3 et 4 décembre prochain. Vous allez marquer le coup ?

Cette année, on a mis l’accent sur la décoration lumineuse. On est arrivé à une certaine taille, avec un marché qui ne va plus grandir. Le Marché couvert va accueillir 144 stands de création artisanales. Les deux chapiteaux en extérieur, 70 stands de produits de bouche. Et on aura aussi 8 foodtrucks qui feront la jonction entre les deux chapiteaux.

Toutes les demandes ont été honorées ?

On a reçu 600 candidatures issues de tout le pays mais aussi de France et du Grand-Duché du Luxembourg. On a pulvérisé notre record. Mais comme chaque année, on remplace automatiquement 25 à 30% des stands. Avec les Petits marchés, le 21 juillet et le Marché des saveurs qu’on organise, on a un carnet d’adresses rempli. Mais on veut changer, ne pas avoir les mêmes d’année en année. On essaye d’offrir de la nouveauté. Et cette année, il y aura 49 nouveaux stands. Dans le choix qu’on fait, on essaye de ne pas avoir deux fois la même chose, mais ce n’est pas évident. Il n’y a cependant pas vraiment de grands bouleversements car, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne.

Et c’est toujours organisé au marché couvert.

Ça a toujours été le cas sauf en 2020, année Covid, où on ne l’a pas organisé. L’an dernier, on l’a organisé le jour du Codeco…

Le Marché de Noël, c’est au marché couvert mais aussi sur le parking ?

Oui, et les huit foodtrucks feront la liaison entre les chapiteaux et le marché couvert. On aura tout un circuit que les gens doivent suivre. Ainsi, ils passent devant tout le monde. Avec une particularité: dans un des deux chapiteaux, on aura des tables et des chaises pour 160 personnes. Afin de leur permettre de se restaurer, de déguster car dans les allées, il y aura tellement de personnes que cela risque d’être difficile.

Avec les chapiteaux sur le parking, cela ne risque pas d’être compliqué de se garer ?

Déjà, il y aura 20 emplacements, devant le marché couvert, réservés pour les PMR. Puis les visiteurs pourront se garer dans les rues aux alentours. Il y aura une signalisation particulière. Vous savez, il y a beaucoup de possibilités pour se garer. Déjà dans le zoning industriel et aussi cette petite rue qu’on oublie souvent, qui passe sous la rocade. De là, on est au marché couvert en trois ou quatre minutes à pied. Souvent, les gens se garent près de l’Intermarché et prennent plus de dix minutes pour rallier le marché couvert alors qu’il y a des places plus proches. Le dimanche, il y aura aussi les parkings des commerces. Il y a en fait plus de 2000 places dans un rayon de 300 mètres autour du marché couvert.

Ce marché de Noël, quand commencez-vous à le lancer ?

Quand on a fini un marché, on redémarre le suivant. Les candidatures pour toutes les initiatives de l’équipe des petits marchés sont lancées le 1er janvier. On est cinq à s’occuper de cela. mais on a des copains, des amis d’amis, de la famille qui sont là pour accueillir tout le monde dès le vendredi après-midi.