La piste d’athlétisme aura coûté plus cher que prévu

Pour le club, la Ville de Hannut et la RCA (Régie communale autonome), c’est la concrétisation d’un dossier lancé en septembre 2019. La piste en question date des années 70. En 2005, elle avait déjà été rénovée. Mais usée par le temps et ses nombreux utilisateurs, elle nécessitait une nouvelle rénovation plus en profondeur. "Il y avait des trous dans le tartan et on ne voyait plus les lignes, note Noël Legros, le président du FCHA. On ne pouvait plus y organiser des compétitions car la piste allait perdre son homologation."

Dès septembre 2019, la Ville de Hannut a donc pris langue avec Infrasports (le service des infrastructures sportives en Wallonie) pour bénéficier d’un subside en vue de rénover la piste. "Mais on s’est rendu compte que ça allait prendre beaucoup de temps, se souvient Martin Jamar, l’échevin des Sports. De plus, Infrasports nous imposait des aménagements qu’on trouvait inutiles tels que des nouvelles rambardes et un éclairage", ajoute Noël Legros.

La Ville (via la RCA) et le club ont donc décidé, début 2021, de se passer de l’aide financière d’Infrasports en réalisant les aménagements sur fonds propres. "L’estimation budgétaire de 260 000 € HTVA était acceptable, poursuit Martin Jamar. Et puis ça nous permettait d’avancer assez vite." La Ville prenant en charge 80% du montant, le reste étant à charge du club. "On a décidé de vider notre bas de laine, confirme le président du club. Car ça ne sert à rien de garder de l’argent si on n’a plus de piste en état."

Des imprévus

Les choses se sont néanmoins quelque peu corsées suite au Covid et à la crise énergétique. En mars 2022, lorsque le marché a été attribué à la S.A. Lesuco, le budget avait ainsi gonflé pour atteindre 333 598 €. "Et puis, cela aurait été trop beau de ne pas rencontrer d’imprévus, affirme Martin Jamar. Et en mai, quand on a retiré le tartan, on a remarqué qu’à certains endroits, l’asphalte et les caniveaux devaient être remplacés."

Le chantier subissait alors un coup d’arrêt, contraignant la Commune et le club à se replonger dans les chiffres. "On a pris en charge un montant supplémentaire de 135 835 € HTVA. Au total, la rénovation a donc coûté 469 433 € HTVA dont 65 000 € est pris en charge par le FCHA", conclu l’échevin.