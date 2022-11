La Movembeer porte bien la moustache

C’est ainsi que des hommes décident exceptionnellement de porter la moustache en novembre. Derrière celle-ci, des centaines de bénévoles font de la prévention, organisent des événements, des ventes afin de récolter des fonds pour la lutte contre les maladies masculines. Ce mouvement peu connu en Belgique a pourtant trouvé résonance à Blehen. "Et ce via les “Moustachus Trawans”, une bande de copains unis par la plongée sous-marine. Ils pratiquent leur activité en Normandie. Certains d’entre eux ont été rattrapés par des problèmes de cancers masculins. Dès lors, depuis maintenant neuf ans, novembre est le mois pendant lequel la moustache est la bienvenue."

Chaque année, ils se fixent un défi et essayent de faire connaître plus largement Movember, afin de récolter des fonds. "Ils connaissaient la brasserie didactique du Flo et surtout ses bières. Leur projet 2022 était donc de faire brasser 1 000 litres de bière et de la vendre au profit de Movember. La brasserie sensibilisée au but de l’association a rapidement décidé de participer activement à cette action."

Commandée début septembre, la bière a été mise en bouteille et étiquetée environ un mois plus tard. "La prévente a battu son plein et les ventes se poursuivront en Normandie et outre-Quiévrain. Quant à la bière justement nommée Movembeer, elle n’est autre que la Flo blonde au jasmin, qui s’est laissé pousser la moustache pour l’occasion. C’est la bière emblématique de la Brasserie du Flo. Son caractère houblonné et ses arômes floraux lui ont permis d’obtenir le titre de meilleure bière de Wallonie dans sa catégorie au concours Best belgian beer of Wallonia."

Et comme la Brasserie du Flo s’est directement impliquée dans le projet, la confrérie Saint-Antoine de Blehen lui a emboîté le pas. "Plusieurs membres ont déjà été touchés par le cancer de la prostate. Il nous semblait normal d’être les premiers acquéreurs d’un casier de Movembeer."