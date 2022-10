Le CPAS subit chaudement la crise énergétique

Au conseil communal de jeudi soir à Hannut, les discussions ont été alimentées par le point concernant le budget du CPAS. "Il n’y a pas de majoration de la dotation communale et l’augmentation est maîtrisée au niveau de l’aide sociale, intervient Pol Oter, président du CPAS. C’est plutôt une bonne nouvelle car on sait que d’autres structures de la région ont de vrais alourdissements. Par ailleurs nous allons également engager une psychomotricienne à la crèche grâce à une subvention de l’ONE." Du côté de l’opposition, on s’en réjouit. Mais pour combien de temps l’aide sociale sera-t-elle maîtrisée ? "Il faut saluer le travail qui est fait en amont par le personnel ; mais on aura peut-être un effet boomerang ?, intervient Pascale Desiront, conseillère du groupeH +. Depuis samedi, je suis interpellée par des citoyens concernant l’exemple du CPAS de Liège qui peut élargir son droit social. Hannut va-t-elle faire la même chose ?" Pour le président du CPAS, le tarif social étendu à plus de citoyens pour faire face à l’augmentation des coûts de l’énergie, c’est, en réalité, une fausse bonne idée. Pourquoi ? "Parce que ça aboutit dans les fonds de la Région wallonne et que si les 262 CPAS de la Wallonie font la même chose, ce sera impossible. On a d’ailleurs reçu un mail de la fédération des CPAS pour nous demander la prudence. La décision de Liège est un cri d’alarme plus qu’une vraie solution."