Des taxes en hausse mais l’IPP inchangé

Hannut a décidé de revoir certaines taxes à la hausse, notamment celles sur le raccordement particulier à l’égouttage public, sur les immeubles bâtis inoccupés, sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite, la taxe sur les secondes résidences et sur le placement de terrasses, de tables et de chaises. Il faudra donc mettre la main au portefeuille mais il ne s’agit pas d’augmentations drastiques pour autant ni significatives pour la Ville. "Au total, cela représentera un impact estimé à 46 000 € pour ces différentes augmentations sur un budget total en 2022 de 20 millions d’euros", précise Olivier Leclerq, échevin des Finances et du Budget. Pas de quoi renflouer énormément les caisses de Hannut donc. Et concernant la taxe additionnelle à l’Impôt des Personnes Physiques (IPP) et celle sur le précompte immobilier pour l’exercice d’imposition de 2023 ? "Il n’y a pas de changement. L’IPP reste à 8,5% et le précompte à 2 700 centimes additionnels", informe l’échevin en se voulant rassurant.